Bebeği için korktu, aşı olmadı, hamileliğinin 30'uncu haftasında koronavirüse yakalandı.

Kayseri'de yaşayan Züleyha Topkara'nın sağlık durumu her geçen gün kötüleşti.

Genç kadın, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine yatırıldı. Doktorlar sezaryenle doğuma karar verdi.

"Aşı olmamanın cezasıydı bu"

Züleyha Topkara yaşadığı zor günleri şöyle anlattı:

"Önce nefes darlığı ile başladı. Sonra hastaneye geldim. Daha önce bir şey yoktu fazla, hastaneye geldim. Aşı olmamanın cezasıydı bu. Aşı olmak istedim aslında ama hamile olduğum için 'Yapma bebeğe zarar verirsin' dediler."

"Çok pişmanım, siz aşınızı olun"

Koronavirüsten babasını kaybeden 31 yaşındaki anne, pişmanlığından bahsederek aşısını olmayanlara "aşı olun" çağrısı yaptı.

"Babamı kaybettim. Az kala evladımı da kaybediyordum. Lütfen aşı olun. Çok pişmanım, siz aşınızı olun."

Züleyha Topkara sağlığına kavuşup bebeğini kucağına alacağı günü iple çekiyor.

"Aşıda bir gün gecikme bir cana mal olabilir"

Uzmanlar özellikle Delta varyantı ile gebelikte ölüm riskinin arttığına dikkati çekiyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Recep Civan Yüksel, "Maalesef aşısız gebeler COVID olunca çok ağır seyir olabiliyor. Yoğun bakım ihtiyacı, anne kaybı, bebek kaybı yaşanabiliyor. Maalesef aşıda bir gün gecikme bir cana mal olabilir" dedi.

Koronavirüs aşısı gebelere hamileliğin ilk 3 ayından sonra öneriliyor. Risk grubunda olanlara ise daha erken aşı yaptırması tavsiye ediliyor.