Güneş sarısı fonda büyük oval gözler... Kocaman gülümseyen bir sembol...

Amerikalı reklam grafikeri Harvey Ball, 1963'te bir sigorta firması çalışanlarını motive etmek için "gülümseyen surat"ı tasarladı. Sembol, rozetlere basılarak çalışanlara dağıtıldı. Ancak rozetler o kadar ilgi gördü ki Amerika çapında on binlerce sipariş aldı.

Hiçbir ticari amaç güdülmedi

Harvey Ball, gülümseyen suratı tasarlarken hiçbir ticari amaç gütmedi. "Hepimiz yılda sadece bir günü gülümsemeye ve iyilik yapmaya ayırmalıyız" dedi. Böylelikle küçük ya da büyük dünyada pozitif bir fark yaratabileceğine duyulan inançla Dünya Gülümseme Günü kutlanmaya başlandı.

Ekim'in ilk cuması Dünya Gülümseme Günü olarak kabul ediliyor.

"Gülmeyi her zaman hatırlamış olsak daha güzel olur"

Gülmenin faydalarından bahseden Uzman Klinik Psikolog İpek Özaktaç, "Bu, yılda bir defa değil de her gün olsa güzel olmaz mı? Gülmeyi her zaman hatırlamış olsak daha güzel olur. Yani Peygamber efendimiz bile 'gülmek sadakadır' diyor. Başka bir şey demeye gerek var mı?" Nefes alabilmek, yaşayabilmek, sağlıklı olabilmek bunlar zaten gülmemiz için en büyük sebeptir" açıklamasını yaptı.

Evrensel dil gülümseme

Gülümsemek insanlığın evrensel dili. Umut veriyor, stresi azaltıyor, bağışıklığı artırıyor...

Uzman Klinik Psikolog İpek Özaktaç, "Biliyoruz ki yüz ifadelerimiz, duygusal olarak nasıl hissettiğimizi de belirliyor. Gülümser bir vaziyette olduğumuzda beynimizde çok farklı hormonlar salgılanmaya başlıyor. Eğer gülüyorsak karşıdaki de gülüyor. Eğer birine gülümserseniz o da gülümsüyor. Bulaşıcı bir şey" dedi.

"Herkese gülücükler atalım"

Herkese gülücüklerle yaklaşmanın faydalı olduğunu ifade eden Özaktaç, şunları söyledi:

"Eğer her şeyin gelip geçici olduğu şu dünyada kalıcı olanın sevgi, dostluk, kardeşlik, barış olduğuna inanıyorsak; yaşama espriyle bakabiliyorsak, yarın yeni bir gündür, yeni bir umut diyebiliyorsak herkese gülücükler atalım diyorum."

Haber: Dilruba Amil

Kamera: Fatih Karadavut