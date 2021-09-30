Ev ışıkları, sokak lambaları, aydınlatmalar...

Her geçen gün insanoğlu doğayı milyarlarca yapay ışıkla donatıyor. Fakat tüm bunlar ışık kirliliğine yol açarak doğanın dengesini bozuyor. Bu nedenle dünyada her yıl milyonlarca kuş ve böceğin öldüğü tahmin ediliyor.

En çok kuşlar etkileniyor

Araştırmalara göre yapay ışıklar en çok kuşları etkiliyor. Her yıl milyonlarca kuş yüksek binalara çarparak ölüyor. Özellikle de bulutlu gecelerde gökdelenlerin yanan ışıkları, kuşların yolunu şaşırmasına neden oluyor.

ABD'de her yıl 100 milyon ile 1 milyar arasında kuşun bu nedenle öldüğü tahmin ediliyor. Göç mevsiminde ise ölüm oranlarının yüzde 60 arttığı tespit edildi.

İnsan sağlığına da zararlı

Üretilen yapıların ihtişamını göstermek, şehirleri renklendirmek hatta kimi zaman gösteri amaçlı kullanılan ışıklar, insanoğlunun bizzat kendisine de zararlı.

Işık kirliliği göz sağlığını olumsuz etkilemesinin yanı sıra; diyabet, duygu bozukluğu, göğüs ve prostat kanserine yol açıyor.



Gerekenden fazla ve yanlış yerde ışık kullanımı etkisiz aydınlatmaya sebep oluyor ve bu nedenle ışığı üretmek için harcanan enerjinin önemli bir kısmı da boşa gidiyor.

Yapay ışıkla mücadele

Peki hayatımızı kolaylaştırırken gözümüzü kamaştırıp, dünyaya ve canlılara zarar veren yapay ışık sorunuyla nasıl mücadele edebiliriz?

- Işık kaynağına dikkat ederek daha yenilikçi doğa dostu ve tasarruflu olan led ampullere yönelebiliriz.

- Yollarda, park, bahçe, alışveriş merkezi, iş hanları, reklam panoları gibi yerlerdeki ışıkları geceleri kapatabiliriz.

- Doğanın gücünden yararlanarak güneş enerjili aydınlatma panellerini kullanabilir, hem canlıların hem de dünyanın ömrünü uzatabiliriz.