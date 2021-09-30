Yaşlı sağlığı konusunda bilincin artırılmasına, yaşlıların sağlık ve sosyal açıdan yaşam standartlarının yükseltilmesine dikkati çekmek için Birleşmiş Milletler'in (BM) 1990'da aldığı kararla 1 Ekim, Dünya Yaşlılar Günü ilan edildi.

Bu vesileyle, yaşlı insanların bireysel refahı ve toplumun kalkınması için potansiyellerinin nasıl ortaya çıkarılacağı dünya çapında gözden geçiriliyor. BM, bu yıl 31. kez kutlanan Dünya Yaşlılar Günü'nün temasını "Her Yaş İçin Dijital Eşitlik" olarak belirledi.

BM: Yaşlıların yeni teknolojilere erişebilmeleri nesillerin ilerlemesine katkı sunacak

Koronavirüs sürecinde yaşlıların virüsten korunmak için sosyal hayattan uzaklaştığı ve siber suç tehditlerine daha açık hale geldiği göz önünde bulundurularak, seçilen tema doğrultusunda, yaşlıların dijital becerilerini güçlendirmeye yönelik çalışmaların ön plana çıkması planlanıyor.

Yaşlıların bilgi ve deneyim kaynağı olduğuna ve yeni teknolojilere erişebilmeleri halinde nesillerin ilerlemesine zengin katkı sunacaklarına dikkati çeken BM, bu vesileyle her yaştan insan için dijital eşitliği sağlamaya yönelik daha kapsayıcı politikaların, strateji ve eylemlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

En fazla yaşlı insan Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'da

Son on yıllarda hızla ve büyük oranda artış gösteren dünya nüfusu, 1999'da 6 milyar iken, 2011'de 7 milyarı buldu, bu yıl ise dünya nüfusu 7,8 milyara ulaştı.

BM'ye göre, 1950-2010 arasında ortalama yaşam süresi 46'dan 68 yıla çıktı ve 2019'da dünya genelinde 65 yaş ve üstü 703 milyon kişi kayıtlara geçti.

Aynı yıl Doğu ve Güneydoğu Asya bölgesi 261 milyon yaşlı nüfusla en fazla yaşlı nüfus sıralamasında başı çekerken, ikinci sırayı 200 milyonu aşkın yaşlı nüfusa sahip Avrupa ve Kuzey Amerika aldı.

İnternet üzerinden istatistik verileri sunan "Statista" şirketinin 2021 yılına ilişkin verilerine göre ise dünya nüfusunun yüzde 26'sı 15 yaş ve altında, yüzde 10'u ise 65 yaş ve üzerinde.

2050'de yaşlılar dünya nüfusunun yüzde 22'sini oluşturacak

Yaşlı nüfusta dünya genelinde 2050'ye kadar ciddi oranda artış bekleniyor.

Halihazırda 60 yaş ve üzeri 1 milyardan fazla insan var ve bunların çoğu düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.

BM tahminlerine göre, küresel nüfus içinde yaşlı nüfus oranı iki kattan fazla artacak ve 2050'de 65 yaş üzerindeki nüfus 1,5 milyarı aşacak.

Halihazırda dünya nüfusunun yüzde 12,3'ünü oluşturan 60 yaş ve üstü insanların 2050'ye kadar nüfusun yaklaşık yüzde 22'sini oluşturacağı tahmin ediliyor.

Dünyada her 8 kişiden biri 60 yaş ve üstünde ve BM'ye göre, doğurganlık oranları düşmeye ve ortalama yaşam süresi yükselmeye devam ettiği sürece dünyadaki yaşlıların sayısı istikrarlı şekilde artacak.

Yaşlı nüfusta en büyük artış Doğu ve Güneydoğu Asya'da bekleniyor

Tahminler, yaşlı nüfusta en büyük artışın 312 milyonla Doğu ve Güneydoğu Asya'da gerçekleşeceği, 2019'da 261 milyon olan yaşlı nüfusun 2050'de 573 milyona çıkacağı yönünde.

Yaşlı insan sayısındaki en hızlı artışın Kuzey Afrika ve Batı Asya'da görüleceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde 2019'da 29 milyon olan yaşlı nüfusun yüzde 226 artış göstererek 2050'de 96 milyona ulaşması öngörülüyor.

İkinci en hızlı artışın ise yüzde 218 ile Sahra Altı Afrika'da olması, bölgede 2019'da 32 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050'de 101 milyonu bulması bekleniyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da ise yüzde 84 artışla yaşlı nüfusun nispeten daha yavaş yükseleceği tahmin ediliyor. Nüfusun zaten dünyanın diğer bölgelerine göre kayda değer şekilde daha yaşlı olduğu Avrupa ve Kuzey Amerika'da ise yaşlıların sayında yüzde 48 artış olması bekleniyor.