Sakarya'da Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Dr. Orhan Hayri Mete koronavirüs aşısını yaptırmadı.

Hastalığa yakalandı, 1 ay yoğun bakımda yattı.

Koronavirüsü öylesine ağır geçirdi ki, nefes almakta zorlandı, beslenemedi.

"15 gün içinde 10 kilonun üzerinde kilo verdim"

61 yaşındaki doktor, hastalıkta yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Benim yaşadığım ağır dönemi 10 hastadan biri atlatabiliyor. Yüzde 90 ölümle sonuçlanacak bir yerden geldim. Orada yaşananları ben biliyorum. Sizin hiçbir yerinizi bırakmıyor. 15 gün içinde ilk iki haftada direkt 10 kilonun üzerinde verdim. Yani akciğeri bırakmadı, adaleleri bırakmadı, adalelerim resmen eridi. "

"Aşıyı benimsemezsek Türkiye'nin, dünyanın kurtuluşu yok"

Dr. Orhan Hayri Mete şimdi, herkese "aşı olun" çağrısı yapıyor.

"Çocuklarım da, hanım da aşılarını yaptırdı. Buradan çıktıktan üç ay sonra gene aşılanacağız. Bu aşıyı benimsemezsek, bundan Türkiye'nin, dünyanın kurtuluşu yok."