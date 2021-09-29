Sağlık Bakanlığı 29 Eylül koronavirüs vaka tablosunu açıklandı. "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 355 bin 442 test yapıldı. 29 bin 386 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. Bugünkü vefat sayısı 227. Bugünkü iyileşen sayısı ise 31 bin 18.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!” dedi.