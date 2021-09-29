Kalp krizi, ritm bozukluğu, kalp yetmezliği...

Her yıl yaklaşık 17 milyon kişi kalp ve damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor.

10 ölümden 4'ü kalp rahatsızlığı

Kalp ve damar hastalıkları dünyadaki ölüm nedenlerinin başında geliyor. TÜİK verilerine göre her 10 ölümden 4'üne kalp rahatsızlıkları neden oluyor ve Türkiye'de sağlık giderlerinin yüzde 50'si bu hastalıkların tedavisinde harcanıyor.

En büyük düşman sigara



Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila İyisoy, "Önemli majör risk faktörlerini sayacak olursak birincisi aile öyküsü, 2'ncisi yüksek tansiyon, 3'üncüsü şeker hastalığı, 4'üncüsü kolesterol değerleri, 5'incisi ise maalesef sigara" dedi.

"Yağlı gıdalardan uzak durmalıyız"

Bu hastalıkların önüne geçmenin kalp dostu bir yaşam ile mümkün olduğunu söyleyen Prof. Dr. Atila İyisoy, "Sedanter yaşayan insanların, yani az hareket eden insanların ölüm oranı diğer hareketli insanlara göre yüzde 20-30 daha fazladır. Diğer önemli dikkat etmemiz gereken ise beslenmemiz. Özellikle fazla yağlı gıdalardan uzak durmalıyız. Sebze meyve mutlaka tüketmeliyiz. Haftada bir kere balık yemeliyiz" açıklamasını yaptı.

"Kalp hastaları mutlaka aşılanmalı"

Kalp hastalarının mutlaka aşılanması gerekdiğini ifade eden Prof. Dr. Atila İyisoy, şunları söyledi:

"Pandemi sürecini düşünecek olursak kalp hastaları mutlaka aşılanmalıdır. Özellikle mevsimsel grip aşıları mutlaka yapılmalıdır. Artı her 5 yılda bir duruma göre pnömokok dediğimiz zatüre aşıları yapılmalıdır."

Uzmanlara göre, yürürken baskı şeklinde gelen göğüs ağrıları kalp hastalığı belirtisi olabiliyor ve mutlaka doktor muayenesi gerektiriyor.

Haber: Zeynep Esendemir

Kamera: Oğuz Karatoprak