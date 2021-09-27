Vaka sayıları son dönemde 20 binin üstünde seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kritik eşeğin 20 bin olduğunu vurgulamıştı.

Yetkililer, yoğun bakımlarda yatan hastaların çoğunun aşısız kişilerden oluştuğunu söylüyor. Uzmanlar ise hastanelerde yoğunluğun yaşanmamasını aşılama çalışmalarının sağladığı görüşünde.

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı hastanelerdeki son durumu TRT Haber’de değerlendirdi.

-20 binin üzerinde seyreden vaka sayılarını düşürmek için neler yapılmalı?

-Hastanelerde son durum ne?

-Yoğun bakımda yatanların çoğunun aşı yaptırmadığı belirtiliyor



Hastanelerdeki son durumu ve aşılamanın olumlu etkilerini Doç. Dr. Mücahit Kapçı @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/MKda8Iiaw6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 27, 2021

"Aşı hastanelerin çok yoğun olmasını engelliyor"

Doç. Dr. Kapçı, 4’üncü dalgada vakalarda artışın olduğuna dikkati çekerek, aşılamanın etkisinin çok büyük olduğuna değindi:

“Diğer dalgalarla kıyasladığımızda vaka sayılarına göre hastanelerdeki yatışlarda pik seviyelerini görmüyoruz. Ayrıca, daha önceki dalgalarda yoğun bakımlarda yatak sayılarına daha çok ihtiyaç duymuştuk. Aşının servisleri düşürmesiyle beraber yoğun bakımlara da daha az ihtiyaç duyuyoruz. Yani şunu söyleyebilirim ki aşı ciddi manada hastalıktan koruyor, hasta olanlarda ise semptomların daha hafif geçmesini sağlıyor.”

"Aşısız gebeler hastalığı ağır atlatıyor"

Kapçı, aşısız hamilelerin hastalığı daha ağır atlattığını belirterek, koronavirüsün erken doğumlara ve bebeğin doğduktan sonra kuvöze girmesine neden olduğunu anlattı:

“Hastenemizdeki 9 koronavirüs servisinden biri kadın doğum bölümünde. Aşı hakkında da tereddütler var, özellikle hamileler arasında. Fakat, aşının hamileliğin öncesinde yapılmış olmasının hiçbir sakıncası yok. Hamilelik döneminde de yapılmasının zararı yokken ayrıca aşının bebeği de koruduğunu biliyoruz. Ve şunu da biliyoruz ki aşı olmayan gebelerde hastalık ağır geçiyor.”