Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Aykut Demirkıran, Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde koronavirüse yakalanan hastalar üzerinde uzmanlar tarafından yapılan incelemede, 500 hastanın yüzde 10'unda yeni başlayan kalp yetmezliği olduğunun belirlendiğini söyledi.

Koronavirüsün kalpte ağır hasarlar bırakabildiğini dile getiren Demirkıran, kalp yetmezliği ve kalp kası iltihabına neden olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hastanemizde yürütmüş olduğumuz bir çalışmada 500'ü aşkın hasta incelemesi sonucunda hastalarımızın yüzde 10'unda yeni başlayan bir kalp yetersizliği olduğunu saptadık. Bu hastaların büyük bir kısmında troponin dediğimiz kalp kası iltihabında veya kalp krizinde yükselen kan değerlerinin normal olduğunu da saptadık"

"Literatürde ilkti"

Koronavirüsle kalp hastalığına yakalanan hastalara kalp tedavisi de uyguladıklarını anlatan Demirkıran, "Kalp yetmezliği tedavisine başladıktan sonra hastaların genel durumunun düzeldiği ve eğer ki ilk başlangıçta troponin değeri yüksek değilse bu kardiyak fonksiyonların bozukluğunun bir ay sonra tamamında kardiyak fonksiyonların tamamının düzeldiğini saptadık. Yani şu oluyor, literatürde ilkti" dedi.

"COVID hastalarımızda kalp yetersizliğini muhakkak göz önünde bulundurmamız gerekiyor"

Hastanın özellikle troponin değeri yükselmemişse COVID-19 hastalığının kalp yetmezliğine neden olduğunu söyleyen Dr. Aykut Demirkıran, şöyle konuştu:

"Kalp yetmezliği tedavisiyle hastalar toparlıyor. Çoğu zaman da kalıcı bir kardiyak fonksiyon bozukluğu saptamıyoruz bu hastalarda. Demek ki COVID hastalığı geçici bir kalp yetersizliğine de sebep olmaktadır. COVID hastalarımızda kalp yetersizliğini muhakkak göz önünde bulundurmamız gerekiyor"