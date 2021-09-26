Sonbahar geldi, yağışlar arttı. Artan yağışla birlikte mantar da bollaştı. Ancak, bilinçsiz tüketilen mantarlar zehirleyebiliyor.

Uzmanlar, toplama mantar tüketilmemesini tavsiye ediyor.

"Karın ağrısı, ishal, baş dönmesi varsa doktora başvurun"

Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Fatma Mutlu Güven, mantar yedikten sonra karın ağrısı, ishal, baş dönmesi, uyku hali gibi durumlar olduğunda mutlaka acil servise başvurulması gerektiğini söyledi.

Uzmanlar, pişirilen mantarın zehrinin geçtiği inanışının da yanlış olduğunu söylüyor.

Toplu olarak yenen mantardan bir kişi bile zehirlense diğerleri için de risk söz konusu.

"Mantar zehirlenmesi besin zehirlenmesinden daha ölümcül olabiliyor"

Mantar zehirlenmelerinde ölüm oranı da diğer zehirlenmelerden daha yüksek.

Prof. Dr. Fatma Mutlu Güven, "Besin zehirlenmelerinde tedavi şansımız var, ancak mantar zehirlenmeleri ölümcül olabiliyor. Bu yüzden daha ciddi bir şekilde ele alınmalıdır. Zehirlenme belirtisi geç ortaya çıkıyorsa ki bazı mantarlar böyledir daha ölümcül olabilir. Bu tür durumlarda hafif belirtilerde bile yardım alınmasını tavsiye ederim" dedi.

Uzmanlar, mantar zehrinin doğada bulunan zehirsiz mantarlara bulaşabileceği konusunda da uyarıyor.