"İnfodemi" kavramı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından koronavirüs salgınının başında isimlendirildi. Asılsız bilgilerin toplumda paniğe yol açarak, salgın yönetimini zorlaştırması olarak tanımlandı.

Yalan haber salgını, aşı karşıtlarının en temel dayanaklarından. Bundan korunmanın yolu ise sağlık okuryazarlığından geçiyor.

Bilim, sağlık ve teknoloji habercisi Esra Öz, infodeminin, özellikle aşı karşıtlarının dijital platformlarda ve medyada aşının zararlı olduğuna dair yalan haberler ve komplo teorileri sunması olarak tanımlandığını anlatıyor.

Yalan haberler 6 kat daha hızlı yayılıyor

Sağlık okuryazarlığı, sağlıkla ilgili bilgilerin daha anlaşılır ve sade bir dille topluma anlatılması olarak tanımlanıyor. Sağlık okuryazarlığı edinmenin ilk adımı eleştirel düşünmek. Alanında uzman olmayan kişilerin paylaştığı bilgilere itibar etmemek gerekiyor. Esra Öz'ün vatandaşlara önerileri ise şöyle:

"Güvendikleri haber kaynaklarına itibar edip, onun dışındakilere itibar etmemeleri gerekiyor. Çünkü dijital platformlarda inanılmaz yarın haber paylaşılıyor ve işin ilginç tarafı yalan haberler, doğru haberlere göre 6 kat daha hızlı yayılıyor."

Sosyal medyada kaynağından ve doğruluğundan emin olmadan paylaşılan haberler de infodemiye yol açıyor.