Trabzon’un Araklı ilçesinde yaylada topladıkları mantarları akşam yemeğinde tüketen Bakırtaş ailesinin 3 ferdi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonrası zehirlenen kişiler sağlığına kavuştu.

Mantar sonucu zehirlenen 57 yaşındaki Tahsin Bakırtaş, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Önce eşim rahatsızlandı, ambulansla Araklı Bayram Halil Hastanesi’ne kaldırıldık. Orada yapılan ilk müdahalenin ardından durumumuzun ciddiyeti üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Toksikoloji Bölümü’ne sevk edildik. Halüsinasyonlar gördüğümü hatırlıyorum. Sonrasında kendimi kaybetmişim gözlerimi açtığımda etrafımdaki sağlık çalışanlarının hummalı çalışmasından ne kadar ciddi bir süreç atlattığımı fark ettim” dedi.

Bakırtaş, hastane çalışanlarına minnettar olduğunu belirterek toplama mantar tüketilmemesini istedi.

10 günde 15 kişi zehirlendi

KTÜ Farabi Hastanesi Acil Tıp AD Öğretim Üyesi ve Tıbbı Toksikolog Dr. Öğr. Üyesi Aynur Şahin, “Geldiklerinde ağır halüsinejik zehirlenme durumunda olan hastalarımız hızlı ve etkili müdahalemiz sonrasında 12 saat içerisinde tedavi edilerek taburcu edildi” dedi.

Dr. Aynur Şahin, son 10 günde Trabzon, Ordu, Gümüşhane’den yaklaşık 15 hastanın bu nedenle tedavi edildiğini ifade etti. Bu vakaların 10 tanesinin KTU Farabi Hastanesi Toksikoloji ünitesinde tedavi olduğunu, geri kalanına ise bulundukları hastanede tele tıp yöntemiyle konsültasyon hizmeti verildiği söyledi.

[Fotoğraf: İHA]

Sinek mantarı ile köy göçüren mantarı zehirlenmelerde ilk sırayı alıyor

Hasta yakınlarından alınan mantar örnekleri ve hastalardan alınan serum ve idrar örneklerinden yapılan analizlerden bu çok sayıda zehirlenme vakasına sebep olan mantarın Amanita Muscaria (sinek mantarı) ve Amanita pantherina olduğu ortaya çıktı.

Dr. Şahin, aynı zamanda doğadan toplanan yabani mantarların daha da ölümcül olan halk dilinde 'evcik kıran, köy göçüren' mantar olarak da bilinen ve ciddi karaciğer yetmezliği ve karaciğer nakli ihtiyacına neden olan 'Amanita Phalloides' zehirlenmesine sebep olabileceğinin altını çizdi.

"Tek bir zehirli mantar yetişkin bir insanı öldürebilir"

“Mantarlar gerek lezzetli olmaları gerek protein oranlarının yüksek olması gerekse doğada ulaşılabilirliğinin kolay olması ile birlikte oldukça insanları cezbetmektedir" diyen Şahin, "En önemli sorun doğadan toplanan mantarların aynı zamanda öldürücü derecede zehirli olma ihtimali ve her yıl dünyada çok sayıda ölüme sebep olmasıdır. Mantarlar ılıman ve nemli iklimleri sevdiklerinden dolayı Karadeniz Bölgesi yabani mantarların yetişmesi açısından en uygun iklime sahip olan bölgedir ve zehirlenmelerin önemli bir oranı yağışların daha fazla olduğu bahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Zehirli mantarların toksinleri; ısıya, pişirmeye, dondurulmaya ve kurutulmaya dayanıklıdır. Tek bir zehirli mantarın bile yetişkin bir insanı öldürebilecek toksine sahip olma potansiyeli bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.