Krem ve yüz maskeleri cilt bakımında kadınların vazgeçilmezi. Özellikle internette farklı yüz maskesi tarifleri dikkati çekiyor.

Uzmanlara göre bilinçsiz yapılan bu tür uygulamalardan uzak durulmalı.

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu, "Rastgele tariflerle okuduğumuz, duyduğumuz kulaktan duyma ya da işte rastgele internetten okuduğumuz tariflerle bu tür şeyler yapmak sağlığımıza zarar verebilir. Cildimizi tahriş edebilir hatta kalıcı lekeler izler bile bırakabilir" uyarısında bulundu.

Maske uygulamalarında dikkat edilmesi gereken en önemli konu cildin yapısı.

Bu kurala uyulmadan yapılan maskeler,, egzama, cilt lekeleri ve iltihaplara yol açabiliyor. Cilde yapılacak işlemlerde mutlaka uzmana danışılmalı ve güvenilir ürünler kullanılmalı.