Koronavirüs vaka sayıları uzun süredir 30 bine yakın seyrediyor. Vaka sayılarını düşürmenin en etkili yolu ise aşı ve tedbir.

Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır! pic.twitter.com/niKrL4XuDQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2021

Bunun yanı sıra son zamanlarda üst solunum virüslerinde yaşanan artış da vatandaşların kafasını karıştırmaya başladı. Koronavirüsle neredeyse aynı olan semptomları yaşayan kişilerin aklında o soru var: Acaba grip miyim?

Uzmanlar, bu soruya sadece test yaptırarak yanıt alınabileceği ve maske-mesafe-hijyen kuralını uygulamaya devam edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

"Grip dışında diğer solunum yolu virüsleri son zamanlarda çok sık görülüyor"

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, Türkiye’de şu anda yetişkinlerde "insan koronavirüsleri", çocuklarda ise "grip dışı diğer solunum yolu virüsleri"nin baskın olduğunu söylüyor.

“Koronavirüs hala etkili ve dolaşımda. Ancak son zamanlarda belirtileri ağır griple de oldukça benzer üst solunum yolu virüsleri baskın. Semptomları çok çok benzer olduğu için koronavirüs mü diğer virüslerden mi anlamak için laboratuvar ortamında bakılması gerekir. Kişilere test yapıldığında koronavirüs haricinde 15-20’ye yakın virüsün daha olup olmadığına bakılıyor. Grip dışında diğer solunum yolu virüsleri son zamanlarda çok sık görülüyor.”

"COVID-19 geçirmek ve aşı olmak gribe veya nezleye karşı koruyucu değil"

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise koronavirüs tehdidinin aynı oranda devam ettiğine vurgu yapıyor.

“Halsizlik, kırgınlık, boğaz akıntısı, ateş, eklem ve kas ağrıları gibi şikayetlerimizi ‘Ben gribim’ diyerek tanı koymadan dolaşıma devam edersek, bulaşı artırırız. Ve bu tehdidi tetikleyici oluruz. Grip ve koronavirüs gibi ortak belirtileri olan semptomları yaşıyorsanız koronavirüs olmadığınızı laboratuvar ortamında teyit edene kadar kendinizi izole etmelisiniz.”

Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen konusunda daha az tedbirli olduğuna da dikkati çeken Aydın, “Geçtiğimiz yıl bir kış dönemi hemen hemen grip vakalarını tedbirlerin etkisiyle görmemişken, bugünlerde artan oranda etrafımızda ve polikliniklerde üst solunum yolu enfeksiyonları söz konusu. Bunun nedeni tedbirleri gevşetmemiz. Koronavirüs aşısı olmak ya da koronavirüsü geçirmek kişileri grip virüsüne karşı korumaz. Bunun önümüzdeki günlerde artacağını söyleyebiliriz. Özellikle 65 yaşın üzerinde yan hastalığa sahip ve kendilerini 1 yıldan fazladır koruyan kişilerin de şu anda devletin ücretsiz olarak yaptırdığı grip aşılılarını eczanelere giderek yaptırmaları gerekiyor” diyor.

- ''Vakaların 4'te 1'i 0-17 yaş arası''

- "Okullar da yükseköğrenim de asla kapanmayacak”

- ''Kim hangi aşıyı tercih ederse onu kullanacak''



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar...https://t.co/4ksVWhZyJ0 — TRT HABER (@trthaber) September 28, 2021

"Çocuklarımızın dışındaki kozayı sıkı örmeliyiz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 17 yaş altındaki vaka oranının toplam vakaların 4’te 1’i olduğu açıklamasının oldukça önemli ve dikkate alınması gerektiğine de atıf yapan Aydın, eğitimin sorunsuz devam etmesi için aşının ve tedbirin kritik önemde olduğunu belirtiyor.

“Okulların açılması ve hayatın normale dönmesi elbette vakalarda bir miktar artışa neden olacaktı. Vakaların 4'te 1'inin 0-17 yaş grubunda oluşu okullardaki vakalarda artış olduğu anlamına gelir. Ama şu anda okullarda ve sosyal hayatımızı etkileyecek düzeyde bir vakayla karşı karşıya değiliz. Herhangi bir okulda görülen vaka artışıyla da okul yönetimi gerekli tedbirleri alırsa okul kendi benliğine dönecektir. Eğitimin sürdürülebilir kılınması için tüm tedbirleri sıkı sıkıya almalıyız. Çocuklarımızın dışındaki kozayı sıkı örmeliyiz. Erişkinlerin, öğretmenlerin, okul çalışanlarının ve ebeveynlerin aşılanması çocukların eğitim hayatının aksamamasını sağlar.”