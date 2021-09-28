"İkili eğitim ve hafta sonu eğitimi dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek açık kalmasını düşünüyoruz..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Koca, okulların 3 hafta açık kalmasının vakalara nasıl yandığı sorusunu şöyle yanıtladı:

Vakaların 4'te 1'i 0-17 yaş arası



“Okulların 3 hafta açık kalmasıyla 0-17 yaşa kadar vaka sayısı 1 kat daha arttı o yaş grubunda. Yani ortalama aktif vakamıza 400 bin civarında diyelim. 4’te biri 0-17 yaş grubunda yani yüzde 25’i. Daha önce yüzde 11 civarındaydı. Ama bu vaka sayılarındaki artış hastane yatışına yüzde 10 oranında yansıdı, yoğun bakım ve entübe sayılarına yansımadı.”

[Grafik: Hafize YURT/ TRT Haber]

"Yoğun bakım ve entübe sayılarını değiştirmedi"

Bu vaka artışının hastane yükünü artırmadığının altını çizen Bakan Koca, “Tedirgin olunacak bir durum yok. Yoğun bakım ve entübe sayılarını değiştirmedi” dedi.



Okulların açık kalmasının öncelik olduğunun altını çizen Bakan Koca, “Okulları bu yıl her halükarda açık tutacağımızı söylemiştim. En son kapanan değil, asla kapanmayan olmalı. Bilim Kurulu olarak Sağlık Bakanlığı olarak ikili eğitim ve hafta sonu eğitimi dahil olmak üzere bütün alternatiflerin denenerek açık kalmasını düşünüyoruz. Bunu sadece Milli Eğitim Bakanlığı değil üniversiteler için de düşünüyoruz.”

"Okullar da yükseköğrenim de asla kapanmayacak”

Gazetecilerin AVM’lerin durumu ile ilgili sorusunu da yanıtlayan Bakan Koca, “Avm’yi de kapatmayız. Elimizde bir güç var. O da aşı... Elimizde yeterince aşımız var. Yerli aşımızda önümüzdeki aylarda devreye girmiş olur. Dolayısıyla bizim aşı gibi bir gücümüz olduğunda toplumsal bağışıklığın elde edilmesi temel hedefimiz. AVM’lerin kapanması ya da kapanmaları gündeme almak istemiyoruz. Yeni dönemde kişisel tedbirlerin öne alındığı ve aşılamayı ön plana aldığımız bir dönem olarak görüyoruz. Okullar da bu anlamda yükseköğrenim de dahil olmak üzere asla kapanmayacak.”

"Kim hangi aşıyı tercih ederse onu kullanacak"

Türkovac’ın uygulanma süreci ile ilgili soruyu yanıtlayan Koca, “Herkese tercih hakkı sunacağız. Vatandaşımıza birçok ülkede olmayan hem MRNA aşısı hem de geleneksel yöntemle yapılan inaktif aşı seçeneğini sunacağız. Yurt dışından gelen bu aşının yanında yerli aşımızın devreye girmesiyle bir alternatif sunmuş olacağız. Seçenekleri arttıracağız. Kim hangi aşıyı tercih ederse onu kullanacak."

"Toplumun aşıyla ilgili sorunu olmadığına inanıyorum"



Toplumda aşı karşıtlığı olduğuna inanmadığını belirten Koca, “Ben o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Bu toplumun aşıyla ilgili sorunu olmadığına inanıyorum. Aşının olmaması değil, en fazla hangi aşı tercih edilebilir bu konuşulabilir. Aşının olmama durumunu toplum bugüne kadar gündemine almadı. Çocuklarını yüzde 98 oranda 13 farklı aşıyla aşılayan bir toplumuz. En fazla aşısını erteleyenler vardır. Gerekirse ayaklarına giderek aşıyı yapacağız” dedi.



Öğretmenlerin aşılanması yükseliyor

Bakan Koca, öğretmenlerin aşılama oranının yükseldiğine dikkat çekti. Öğretmenlerde en az 1 dozun yüzde 92, iki doz aşının ise yüzde 82 oranında tamamlandığını belirtti. Öğretmenlerin aktif vakalar içinde oranının ise yüzde 3’lerde olduğuna dikkat çekti.

"Aşı yüzünden vefat eden hastamız yok"



Bakan Koca hamilelerde aşıdan ölüm iddialarını yalanladı: "Her kulağınıza gelene inanmayın. Aşının hiçbir komplikasyonu yok demiyorum ama aşı yüzünden vefat eden bir hastamız olmadı.”

