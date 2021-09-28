Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla teröristlere nefes aldırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla, Pençe-Yıldırım bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Etiketler: Terörle Mücadele
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