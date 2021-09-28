Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu: Yurt eylemlerine 2243 kişi katıldı, bunlardan 310'u öğrenci
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt bahanesiyle 24 ildeki eylemlere 2243 kişinin katıldığını, bunlardan 310'unun öğrenci olduğunu ve bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlerle ilgili açıklama yaptı.
24 ildeki eylemlere 2243 kişinin katıldığını söyleyen Soylu, bunlardan sadece 310'unun öğrenci olduğunu ve bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmadığının, sol marjinal gruplarla ilişkisi olduğunun belirlendiğini ifade etti.
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