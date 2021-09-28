İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt bahanesiyle gerçekleştirilen eylemlerle ilgili açıklama yaptı.

24 ildeki eylemlere 2243 kişinin katıldığını söyleyen Soylu, bunlardan sadece 310'unun öğrenci olduğunu ve bu öğrencilerin tamamına yakınının yurt başvurusu bulunmadığının, sol marjinal gruplarla ilişkisi olduğunun belirlendiğini ifade etti.

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