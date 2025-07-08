Açık 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
TRT Haber 08.07.2025 12:03

Kıtalar arasında bir eğitim köprüsü: SBÜ’den Somali’de 172 yeni mezun

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin Somali’deki fakültesi 172 öğrencisini mezun etti. Coşku dolu törende diplomalarını alan genç sağlıkçılar, gönül coğrafyasına şifa dağıtmaya hazırlanıyor.

Kıtalar arasında bir eğitim köprüsü: SBÜ’den Somali’de 172 yeni mezun

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi, düzenlenen törenle 172 öğrencisine diplomalarını verdi. SBÜ’nün gönül coğrafyamızda nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirme misyonunun en anlamlı örneklerinden biri olan mezuniyet töreni coşkulu, duygusal ve gurur verici anlara sahne oldu.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Raşit Gündoğdu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen törene Somali Hükümeti yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Somali’de görev yapan Türk kurumlarının temsilcileri ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Törene çevrimiçi olarak katılan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Bu mezuniyet töreni, sadece diplomaların dağıtıldığı bir gün değildir. Bu tören, kardeşlik temelinde kurulan bir geleceğin, adanmış yüreklerle inşa edilen bir medeniyet köprüsünün sembolüdür. Küresel sistemin görmezden geldiği, sömürü düzeninin umutları çaldığı coğrafyalarda bizler bilgiyle, merhametle ve insan sevgisiyle donanmış sağlık profesyonelleri yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Kıtalar arasında bir eğitim köprüsü: SBÜ’den Somali’de 172 yeni mezun

“İnsanlığa umut olmayı sürdüreceğiz”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak eğitimin yanı sıra gönül bağı kurduklarını ve tarihi sorumluluklarını yerine getirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün Somali’de yetişen her sağlık çalışanı, aynı zamanda mazlumların sesi, insanlığın vicdanı olacaktır. Bu anlamlı tablo vesilesiyle üniversitemizin temelini asırlar önce atan Cennetmekan Sultan II. Abdülhamid Han’ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ile ilimle merhameti harmanlayan bu büyük vizyonun izinde ilerliyoruz. Modern çağda bu vizyonu yeniden canlandıran ve üniversitemizi 2015 yılında kurarak küresel sağlık eğitimi vizyonumuza öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca bu yolculukta emek veren tüm gönül erlerine, akademisyenlerimize, sağlık elçilerimize şahsım, kurumum ve milletim adına gönülden teşekkür ediyorum. Biliniz ki SBÜ olarak yalnızca Türkiye’de değil, gönül coğrafyamızın her noktasında insanlığa umut olmayı sürdüreceğiz. Bu yol insana hizmeti Hakk’a hizmet bilen bir mirasın yoludur.”

Kıtalar arasında bir eğitim köprüsü: SBÜ’den Somali’de 172 yeni mezun

SBÜ tüm Afrika’da örnek gösterilen bir kurum

Törende konuşan Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilerin dostluk ve kardeşlik sınırlarını aşarak, stratejik bir iş birliği boyutuna ulaştığını belirtti. Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin yalnızca Somali’de değil, tüm Afrika kıtasında sağlık eğitimi açısından örnek gösterilen bir kurum haline geldiğini vurgulayan Aktaş, Türkiye’nin sağlık, eğitim ve insani yardım alanlarındaki desteklerinin artarak süreceğini kaydetti.

Somali Milli Eğitim Bakanı Nura Mustaf Mukhtar da konuşmasında Türkiye’nin 2011 yılında Somali’ye el uzattığı insani yardım sürecinden bugüne uzanan kardeşlik hikayesine dikkat çekerek, “Bugün o tohumların nasıl güçlü bir ağaca dönüştüğünü görüyoruz” dedi. Bakan Mukhtar, özellikle Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü’nden mezun olan öğrencilerle duyduğu gururu paylaştı ve başta hemşirelik ve ebelik bölümleri olmak üzere tüm mezunları tebrik etti.

Mezun öğrenciler adına konuşan Fowsiya Abdikadir ise SBÜ’de aldıkları eğitimin yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda sorumluluk bilinci kazandırdığını ifade ederek, “Bugünlere gelmek için büyük emek verdik. Üniversitemize ve bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Tören, mezun öğrencilere diplomalarının takdim edilmesi, kep atma seremonisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
 

ETİKETLER
Sağlık Çalışanları Somali
Sıradaki Haber
"Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" için uygulama kılavuzları yayımlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:19
Çin'den ABD'nin tarife kararına karşı "gümrük vergisi savaşının kazananı olmaz" mesajı
13:13
Sağlık Bakanlığından aşırı sıcaklarda "sıvı tüketimi ve beslenme" uyarısı
13:01
Yılmaz: e-Devlet alanında kullanıcı odaklılıkta Avrupa'da 2'nciyiz
12:53
İran'dan Trump'a yalanlama: Tarafımızdan ABD'ye görüşme talebi iletilmemiştir
13:05
Türk ve Moğol konargöçer toplumların kurganları gün yüzüne çıkarılıyor
12:39
Soykırımcı İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da 17 bin 315 Filistinli öğrenciyi öldürdü
Göller Bölgesi'ndeki kayaçlar, Mars çalışmalarına referans olacak
Göller Bölgesi'ndeki kayaçlar, Mars çalışmalarına referans olacak
FOTO FOKUS
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvet operasyonu derinleşiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ