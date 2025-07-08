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Sağlık
AA 08.07.2025 10:33

"Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" için uygulama kılavuzları yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından "Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" (GETAT) uygulamalarının güvenli kullanımını temin etmek ve rehberlik etmek amacıyla 15 kılavuz yayımlandı.

"Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp" için uygulama kılavuzları yayımlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hem sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi hem de toplum sağlığının korunması adına rehber niteliği taşıyan kılavuzlar hazırlandı.

Kılavuzlarla, akupunktur, apiterapi, fitoterapi, hipnoz, sülük, kayropraktik, kupa, larva, mezoterapi, proloterapi, osteopati, ozon, refleksoloji, homeopati ve müzikterapinin uygulama standartları belirlendi.

Söz konusu kılavuzlar, alanında yetkin sağlık profesyonellerine yol gösterecek ve uygulamalarda kaliteyi artıracak.

Kılavuza ve detaylı bilgilere, "https://shgmgetatdb.saglik.gov.tr/TR-109657/uygulama-kilavuzlari.html" adresinden ulaşılabiliyor.

Uygulamalar mevcut sağlık sistemine entegre edilecek

Kılavuzlarla, geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları bilimsel temeller doğrultusunda standartlaştırılacak ve uygulayıcıların yetkinlikleri artırılacak.

Ayrıca, tüm kamu hastaneleri, özel hastaneler ve üniversite hastaneleri bünyesinde kurulan GETAT uygulama merkezi ve ünitelerine "getathekimim.saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

"GETAT Hekimim" internet sitesi, GETAT yönetmeliğince kabul edilen GETAT uygulamaları hakkında bilgilendirme sağlayacak.

Anadolu tıbbının tarihçesinin de yer aldığı web sayfasında il veya uygulama alanı bazında filtreleme yapılabilecek. Platform, vatandaşların da erişimine açık olacak.

Öte yandan, geleneksel tıp alanındaki bilgi ve deneyimin ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşılacağı 3. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 3-5 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

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