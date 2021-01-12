Sert ve soğuk havalarda cilt hassaslaşıyor. Kış aylarında dikkat edilmesi gereken en önemli konu cildin nemlendirilmesi.

Soğuk havaların cilde en büyük zararı nem kaybından dolayı oluşan kuruluk. Bunu önlemenin yoluysa beslenmeye dikkat etmek ve vücudun açıkta kalan bölgelerini soğuktan korumaktan geçiyor.

'Güneş koruyucuları mutlaka kullanmamız lazım'

Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Mehmet Melikoğlu, "Cildiniz ne yediğinizdir. Yani sizin cildinizin iyi olması için vitaminlerinizin, minerallerinizin beslenmenizin hepsinin iyi olması gerekiyor. Güneş kremlerini, güneş koruyucuları mutlaka kullanmamız lazım" dedi.

'Kardan yansıyan ışınlar ve soğuk tehlikeli'

Sadece soğuk hava değil kış güneşi de cilt için tehdit.

Melikoğlu bu konuyla ilgili de şunları aktardı:

"Güneş ışınları kışın aslında çok daha fazla yansıyor. Dikkat ederseniz güneş, kar, beyaz ışık olarak bize yansıyarak geliyor. Onun için güneşli ve karlı havalarda da cildimizi korumak çok önemli."

Güneşten yeterli seviyede korunmak deri kanserinin de önüne geçiyor.