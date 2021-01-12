TÜBİTAK Marmara Teknokent Merkezi'nde aşı çalışmaları sürüyor
Ay sonunda insanlı deneylere geçilmesi beklenen VLP aşısının üretim merkezi, Kocaeli'deki TÜBİTAK Marmara Teknokent olacak. Merkez, yıllık 50 milyon doz üretim yapabilecek. TRT Haber, o tesisteki aşıların üretim sürecinin detaylarını görüntüledi.
Koronavirüsle mücadelede tüm dünyada aşı çalışmaları sürüyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye.
Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Teknokent merkezinde VLP aşı çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Merkezdeki laboratuvarda da deneysel üretim gerçekleşiyor. FAZ aşamaları başarıyla gerçekleşirse seri üretime geçilebilecek.
Çalışmaların titizlikle yürütüldüğü tesiste 50 milyon doz üretim yapılması hedefleniyor.
Ekibin başında Prof. Dr. Mayda Gürsel ve Prof. Dr. İhsan Gürsel var
Aşı çalışmalarının başında ise harıl harıl çalışan bir karı koca var.
Profesör Doktor Mayda Gürsel ve Profesör Doktor İhsan Gürsel, genç ve dinamik çalışma ekipleriyle vakitlerinin büyük bir kısmını laboratuvarda geçiriyor.
Ay sonunda aşı çalışmalarında insanlı deneylere geçilmesi planlanıyor.
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