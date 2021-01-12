Koronavirüsle mücadelede tüm dünyada aşı çalışmaları sürüyor. Bu ülkelerden biri de Türkiye.

Kocaeli Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Teknokent merkezinde VLP aşı çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Merkezdeki laboratuvarda da deneysel üretim gerçekleşiyor. FAZ aşamaları başarıyla gerçekleşirse seri üretime geçilebilecek.

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğü tesiste 50 milyon doz üretim yapılması hedefleniyor.

Ekibin başında Prof. Dr. Mayda Gürsel ve Prof. Dr. İhsan Gürsel var

Aşı çalışmalarının başında ise harıl harıl çalışan bir karı koca var.

Profesör Doktor Mayda Gürsel ve Profesör Doktor İhsan Gürsel, genç ve dinamik çalışma ekipleriyle vakitlerinin büyük bir kısmını laboratuvarda geçiriyor.

Ay sonunda aşı çalışmalarında insanlı deneylere geçilmesi planlanıyor.