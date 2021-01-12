Maske, mesafe, hijyen...

Tedbirleri tam uygulamak önemli. Ancak koronavirüse karşı bağışıklığı da güçlü tutmak gerekiyor.

'Vitaminler tek başına yetmez'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, "Vitaminle bu iş tek başına çözülmüyor. Uçucu yağlar mesela kekik lavanta, adaçayı, okaliptus bu uçucu yağlar bunları koklamayla ne yapıyorsunuz bir koruyucu zırh oluşturuyorsunuz. Sizin zırh giymeniz demek virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmeniz demek" dedi.

Bitkilerle havadaki mikroplara zırh oluşturun

Saraçoğlu, gün boyu dışarıda kalarak virüsü eve taşıyanlar için de bitki önerilerinde bulundu:

"Lavanta çiçeği, kekik, karabaş veya okaliptus bunun bitkileri de yağları da olabilir. 15-20 damlayı sıcak suyun içine damlatırsanız havadaki mikropları yok edersiniz."

Koronavirüse karşı gargara

Limonlu su da bağışıklığın güçlendirilmesinde önemli bir etkiye sahip.

Koronavirüsten korunmanın bir yolu da gargara yöntemi. Virüsü önlemek için adaçayı ve ebegümeci karışımı çayın gargara yapılması tavsiye ediliyor.