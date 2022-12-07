Kış geldi, havalar soğudu.

Öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik ve enfeksiyon gibi şikayetlerle hastaneler doldu taştı. Bu süreci daha kolay atlatmanın yolu ise sağlıklı beslenmeden geçiyor.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Fatma Aykul tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıraladı:

"C vitamini alınması açısından turunçgiller mutlaka tüketilmeli. Bunun yanında elma, armut gibi besinleri tüketmemizde fayda var. Haftada iki gün balık tüketilebilir. Haftada en az 3 gün de yumurta tüketmeye dikkat edelim."

Su tüketiminin de artırılması öneriliyor

Renkli kış sebzelerine beslenmede yer verilmesi, su tüketiminin bu süreçte artırılması da tavsiye ediliyor.

Bitki çaylarına yoğun talep

Kış mevsiminin gelmesiyle aktarlarda da yoğun mesai başladı. Bağışıklığını güçlü tutmak isteyenler çareyi bitki çaylarında arıyor.

Ihlamur, adaçayı, kuşburnu gibi ürünler en çok rağbet edilenlerin başında geliyor.

Yeterince şifa alabilmek için bitki çaylarının demleme usulü yapılması öneriliyor.

Bitki çaylarına limon ve bal da eklenmesi öneriliyor.

Haber: Züleyha Cebeci