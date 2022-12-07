Kış geldi, hastanelerde ve aktarlarda yoğun mesai başladı
Havalar soğuyunca öksürük, enfeksiyon gibi şikayetler arttı. Hastanelerde de aktarlarda da yoğun mesai var. Öyle ki bazen alınan önlemler işe yaramayabiliyor, hastalık tekrar ediyor. Peki ne yapılmalı?
Kış geldi, havalar soğudu.
Öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik ve enfeksiyon gibi şikayetlerle hastaneler doldu taştı. Bu süreci daha kolay atlatmanın yolu ise sağlıklı beslenmeden geçiyor.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Diyetisyeni Fatma Aykul tüketilmesi gereken besinleri şöyle sıraladı:
"C vitamini alınması açısından turunçgiller mutlaka tüketilmeli. Bunun yanında elma, armut gibi besinleri tüketmemizde fayda var. Haftada iki gün balık tüketilebilir. Haftada en az 3 gün de yumurta tüketmeye dikkat edelim."
Su tüketiminin de artırılması öneriliyor
Renkli kış sebzelerine beslenmede yer verilmesi, su tüketiminin bu süreçte artırılması da tavsiye ediliyor.
Bitki çaylarına yoğun talep
Kış mevsiminin gelmesiyle aktarlarda da yoğun mesai başladı. Bağışıklığını güçlü tutmak isteyenler çareyi bitki çaylarında arıyor.
Ihlamur, adaçayı, kuşburnu gibi ürünler en çok rağbet edilenlerin başında geliyor.
Yeterince şifa alabilmek için bitki çaylarının demleme usulü yapılması öneriliyor.
Bitki çaylarına limon ve bal da eklenmesi öneriliyor.
Haber: Züleyha Cebeci
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