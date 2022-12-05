İngiltere’de 6 çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan 'Strep A' enfeksiyonu anne babaları endişelendirdi.

Enfeksiyon, boğaz ağrısı, ateş ve öksürükle kendini gösteriyor, tedavi edilmediğinde ölüme yol açabiliyor.

'Strep A' nasıl tedavi ediliyor?

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vural, Strep A' enfeksiyonunun çok sık karşılaşılan bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu ve çok rahat bir şekilde antibiyotikler ile tedavi edilebildiğini söylüyor.

Vural, bu enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybeden hastaların, doktora ulaşımının geç olduğunu, belki de uygun tedavinin yapılmadığını, bu nedenle de hayatlarını kaybetmiş olabildiklerini ifade etti.

Hekimler, test yaptırılmasını öneriyor

Üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki artış ve belirtilerin benzer olması hastalıkların karıştırılmasına neden oluyor. Hekimler, test yaptırılmasını öneriyor:

"Bu çocukların boğaz ağrısı ve ateşinin bir virüse bağlı mı yoksa grup A Streptokoklara bağlı olup olmadığından bir kere ayırt etmemiz gerekiyor. Yani aileler ateş durumunda, boğaz ağrısı durumunda, öksürük durumunda, doktorlarına başvurmaları gerekiyor. Doktorlar da muayene sonucunda gerekirlerse bir boğaz testi istiyorlar. O da pozitif bulunursa grup a streptekok tespit edilirse antibiyotik tedavisi yapılıyor."

Hastalık eklemlerde ağrı, ciltte kızarıklık, şişlik ve döküntüye de neden olabiliyor.

Kamera: Abdullah Cenk Şenoğlu



