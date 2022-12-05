Nijerya Demir Yolu Şirketi (NRC) Sözcüsü Yakub Mahmoud, yaptığı açıklamada, 28 Mart'ta Kaduna eyaletinde düzenlenen saldırının ardından durdurulan tren seferlerinin bugünden itibaren yeniden hizmete açıldığını belirtti.

Mahmoud, "Pazartesi günü tren seferleri yeniden başladı. Yurt genelindeki istasyonlarımızda yolcular trenlere binmeye başladı." dedi.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürü Usman Baba, yaptığı yazılı açıklamada, tren seferleri için güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etti.

Kaduna'daki tren saldırısı

Terör örgütü Boko Haram üyeleri, 28 Mart akşamı Rigasa Tren İstasyonu'nda yolcu trenine bombalı saldırı düzenlemiş, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş ve 46 kişi yaralanmıştı.

Saldırı nedeniyle başkent Abuja ile Kaduna arasındaki tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.