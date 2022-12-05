Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da mazgal hırsızları suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Samsun'un Kavak ilçesinde mazgal çalan şüpheli suçüstü yakalandı.
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 400 bin lira değerinde mazgal çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, aynı iş yerinden hırsızlık yaptığı sırada M.Y.'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.
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