İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Camili Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, iki kişinin ses cihazı kullanarak saka kuşu avladığını tespit etti.

Ekipler, iki kişinin yakaladığı avlanması yasak olan 40 saka kuşunu korumaya aldı.

Zanlılara idari ceza uygulandı, 40 kuş doğaya bırakıldı. Ekipler, 3 kuş kafesi ve 2 ses cihazına da el koydu.