Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 12:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
A.Y. yönetimindeki tır, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri bağlantı yolunda sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede kaza nedeniyle trafik akışı bir süre aksadı.
Etiketler: Sakarya
Sıradaki Haber
Diyarbakır'da otomobil ve hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz