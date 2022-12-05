Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karavandan hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde karavandan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çınarlı Mahallesi Yılmaz Sokak üzerinde bir karavan içerisinden yaklaşık 30 bin lira değerinde malzeme çaldığı iddiasıyla A.K.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesine getirilen A.K., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çalınan malzemeler ise polis ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.
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