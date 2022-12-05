Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Albanese, rutin PCR test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendini izole ettiğini ve evden çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Albanese, kendini iyi hissetmeyen herkese test yaptırması ve yakınlarının iyiliği için gerekli önlemleri alması çağrısı yaptı.

Bu yıl başında seçim çalışmaları yürütürken ilk kez COVID-19 tespit edilen Avustralya Başbakanı Albanese, hastalığa 2'nci kez yakalanmış oldu.

Albanese’nin 12 Aralık’ta Papua Yeni Gine'yi ziyaret etmesi bekleniyordu.

Avustralya, COVID-19’a yakalanan kişiler için zorunlu karantina uygulamasını 14 Ekim’de kaldırmıştı.

COVID-19 verilerinin derlendiği Worldometers sitesine göre, Avustralya’da bugüne kadar 10 milyon 754 binden fazla vaka kaydedilirken, 16 bin 244 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.