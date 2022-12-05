Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı park halindeki araçtaki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Çorum'da otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Murat Ç. idaresindeki otomobil, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 3. Cadde'de, park halindeki Hacı P.'ye ait otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, park halindeki araçtaki Hacı P. ile yanındaki Rusya uyruklu Irma M. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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