Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Diyarbakır'da otomobil ve hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde İ.Y'nin kullandığı otomobil ile Ş.F. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Diyarbakır Trafik Kazası
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