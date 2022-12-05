Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de okul servisinin çarptığı iki kardeşten biri hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde okul servisinin çarptığı iki kardeşten biri yaşamını yitirdi.
A.P. idaresindeki okul servis minibüsü Çatak köyündeki ortaokulun yakınında Helen ve kardeşi Hayrunisa Bali'ye çarptı.
Yaralanan kardeşler 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan 12 yaşındaki Helen Bali müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Hayrunisa Bali'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sürücü A.P. jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Etiketler: Bingöl Trafik Kazası
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