Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da otomobil evin bahçe duvarına çarptı: 5 ağır yaralı
Samsun'da yoldan çıkan otomobilin evin bahçe duvarına çarptığı kazada 5 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Terme ilçesi Samsun Ordu karayolu 61. kilometresi Gündoğdu mevkiinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi.
Nihat Yalçın idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak telefon direğine çarptı, daha sonra bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kazada, araç sürücüsü Nihat Yalçın ile Mehmet Başaran, Dursun Yalçın, Meryem Yalçın ve Derya Başaran yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Terme Devlet Hastanesi ile Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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