Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 12:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 21 suç kaydı bulunan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 yaşındaki M.C.A. ilçe merkezinde yakalandı.
M.C.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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