Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de tanker devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Kırıkkale'de LPG yüklü tankerin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Kırıkkale'de Satılmış C. idaresindeki LPG yüklü tanker, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun 8. kilometresinde kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikteki şarampole devrildi.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ekiplerin, tankerin patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemi aldığı kazanın ardından kara yolunun Kırıkkale istikametinde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
Etiketler: Trafik Kazası Kırıkkale
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