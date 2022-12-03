Türkiye sağlık teknolojisinde gelişiyor.

Son yıllarda, sağlık alanında yerli teknolojik ürünler kullanılmaya başlandı. Onlardan biri de ASELSAN'ın ürettiği, kalp elektroşok cihazı...

'Otomatik harici defibrilatör', ani kalp durmalarına müdahalede kullanılıyor.

"2,5-3 yıl içinde de satışa hazır hale getirildi"

Otomatik eksenler defibrilatörün 2018 yılında yerli bir firma ürün ortaklığı ile mühendisliği ve tasarımı tamamen ASELSAN'a ait olmak üzere geliştirildiği ve 2,5-3 yıl içinde de satışa hazır hale getirildiği öğrenildi.

Ani kalp durması dünyada yaygın olarak görülen sağlık sorunlarından biri. Burada ilk müdahale çok önemli. İşte ASELSAN'ın yerli otomatik elektroşok cihazı tam da burada devreye giriyor ve hayat kurtarıyor.

6 bin cihaz yurt içi ve yurt dışında kullanılıyor

Cihaz "ASELSAN Heartline" markası altında piyasaya sürüldü.

Yurt içinde 640 merkezde kullanılıyor. Yurt dışındakilerle birlikte ASELSAN'ın ürettiği 6 bin elektroşok cihazı bulunuyor.

Şu anda Avrupa ülkeleri özellikle başta Fransa ve İtalya olmak üzere yaygın bir kullanıma başlandı. Bu kapsamda kullanımlarda oradaki takip sistemleriyle beraber de son 6 içerisinde 5 kişi kurtarıldı.

ASELSAN'ın geliştirdiği cihaz Avrupa, Asya ve Afrika’da da kullanılıyor.

Haber: Ender Bediz

Kamera: Hakan Aykaç

