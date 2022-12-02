Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

1999'daki 7 virgül 4'lük Büyük Marmara Depremini hatırlattı. "Ondan daha şiddetli depremlerde bile hasta tedavi etmeye, ameliyatlar yapmaya elverişli şekilde inşa edilmiş 20 Şehir Hastanemiz var. Sayıları 36'ya çıkacak" dedi.