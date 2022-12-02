Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” ifadelerini kullandı.