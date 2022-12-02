Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 18:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Yanık: Düzce depremi için 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce’de yaşanan depremde zarara uğrayan hanelere ilişkin tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Hasar tespit çalışmaları tamamlanan hanelere eşya zararı yardımı yapılabilmesi amacıyla Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na 20 milyon TL daha ilave kaynak aktardık” ifadelerini kullandı.
Etiketler: Derya Yanık Düzce Deprem Sosyal Yardımlar
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