Kaval kemiğinden parça alındı...

Başarılı bir operasyonla tümör nedeniyle kaybettiği çenesinin yerine yenisi yapıldı.

Yaklaşık 1 ay önce ağızda geçmeyen yara şikayetiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Hastanesine başvuran 46 yaşındaki Bülent Çakmaklı'ya yapılan biyopside, ağzında çene kemiğini tutan kötü huylu tümör tespit edildi.

Cerrahi operasyonla tümörden kurtarılan Çakmaklı'nın çenesinin yaklaşık 6 santimi dişleriyle alınmak zorunda kalındı. Sol kaval kemiğinden parça kesilerek çenesine yeni parça takılan hasta, yemek yemeye başladı.

"Bacağındaki cildi de eksik dokuyu onarmak için kullandık"

BEÜ Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Baklacı, gazetecilere, hastalığın "kemik komşuluğu" türünde olması nedeniyle çıkarılacak parçanın yerine fonksiyonel organ konması için rekonstrüksiyon (yeniden yapım) işlemi gerektiğini anlattı.

Konunun disiplinlerarası yaklaşım gerektirdiğine değinen Baklacı, "Biz o açıdan şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. Bu tarz tümörler için plastik ve rekonstrüksiyon bölümünden yardım alıyoruz, cerrahileri beraber planlıyoruz. Dahil olduğumuz kısım tümörün çıkarılması ve boynun temizlenmesi. Ancak geride kalan boşluk ve çenenin yeniden onarımında işi plastik ve rekonstrüktif cerrahine bırakıyoruz." dedi.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi Burçin Acuner de bezelerin temizlenmesinin ardandan kemik boşluğunu doldurabilmek için hastanın eksikliğini çok hissetmeyeceği kaval kemiğinden parça alınarak çenedeki eksik dokunun yerine koyduklarını belirtti.

Aynı zamanda hastanın ağız içinde cilt efekti de olduğunu aktaran Acuner, şunları kaydetti:

"Bacağındaki cildi de eksik dokuyu onarmak için kullandık. Hastanın ameliyattan sonraki dönemde sıkıntısı olmadı. Tedavisi devam ediyor. Türkiye'de plastik ve rekonstrüktif estetik cerrahi ileri seviyede. Başka merkezlerde yapılıyordu. Bu merkezde daha önce yapılmamıştı. Hastanın yürümesinde ve genel durumunda bir sıkıntısı yok. Hastamız harekete geçti. Ayağındaki kemiğin eksikliğini hissetmiyor. Yavaş yavaş yemek yemeye de başladı. İyileşme sürecine devam edecek."

"Oldukça hızlı ilerleme kaydettik"

Hasta Çakmaklı, kendisine destek veren hocalarına teşekkür ederek, "Allah'ın sevgili kuluymuşum. Hiçbir şeyde zorluk çekmedim. Hiçbir zorluğum yok. Allah'a şükür. Ne ameliyatta, ne makinelerde zorluk çektim" diye konuştu.

Çakmaklı'nın eşi Selma Akgöz Çakmaklı da ameliyatın çok güzel geçtiğini dile getirerek, "Başarılı ameliyattı. Bundan sonra zaten hiçbir şey kalmadı. Kitle alındı. Biraz daha bekleyeceğiz. Kendisi gayet iyi. Oldukça hızlı ilerleme kaydettik" ifadesini kullandı.