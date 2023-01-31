Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 06:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SMA Bilim Kurulu bugün toplanacak
[Fotograf: AA]
SMA Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleşecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu an Türkiye'de tedavi için bir ilacın kullanıldığını hatırlatarak, "İkinci ve üçüncü ilacın kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek" dedi.
SMA Bilim Kurulu toplantısında, tedavide kullanılan ilaçlara yönelik son gelişmeler de ele alınacak.
Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuya ilişkin açıklama yapılacak.
Etiketler: Fahrettin Koca SMA
Son Haberler
- 07:07
- 06:38
- 06:32
- 06:25
- 06:24
Sıradaki Haber
MTV'de ilk taksit ödemesi için son gün
Yükleniyor lütfen bekleyiniz