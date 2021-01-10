Koronavirüsle mücadelede uygulanan kısıtlamalar olumlu sonuçlar veriyor.

Vaka sayısı 10 binin altına geriledi.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, rakamların iyiye işaret ettiğini belirterek, "Tedbirlerin gerçekten işe yaradığını görüyoruz. Hep birlikte başarılı olduk, oluyoruz. Bu sevindirici yani biz bu salgını istesek durdurabiliyoruz'' dedi.

'Hastanelerde, yoğun bakımlarda doluluk azaldı'

Tedavi süreçlerinde de göstergeler her geçen gün iyiye gidiyor.

Alınan tedbirlerle bulaşın ve ölümlerin azaldığını söyleyen Özlü, hastanelerde ve yoğun bakımlarda da yoğunluğun azaldığını aktardı.

'Tedbirleri gevşetirsek hemen eski hale döneriz'

Ancak Özlü'ye göre, "salgınla mücadele kazanıldı" demek için henüz erken.

''Şu anda sorunu çözmüş değiliz, bitirmiş değiliz. Sadece olumlu bir gelişme elde ettik bu da aldığımız tedbirlere bağlı olarak ortaya çıktı. Tedbirleri gevşetirsek hiç şüpheniz olmasın hemen eski hale kısa sürede döneriz.''

'Mevcut süreç bir süre daha sürdürülmeli'

Peki, yeni tedbirlere ihtiyaç var mı?

Özlü, yeni tedbirlerden ziyade mevcut sürecin biraz daha devam ettirilmesinin yararlı olacağını vurgulayarak, ''Tedbirlerin ne kadar devam edeceği şu an için öngörülebilir değil'' dedi.