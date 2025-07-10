Açık 35ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 10.07.2025 12:41

İstanbul'daki özel sağlık kuruluşlarına 8 bin 800 denetim yapıldı

İstanbul'daki özel sağlık tesislerine yönelik 2025 yılında 8 bin 800'den fazla denetim yapıldı. Denetimlerde, 112 milyon liradan fazla ceza kesildi.

İstanbul'daki özel sağlık kuruluşlarına 8 bin 800 denetim yapıldı
[Arşiv]

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 200'den fazla ülkeden insanın İstanbul'a gelerek sağlık hizmeti almasının, Türkiye sağlık sisteminin tüm dünyaya örnek olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sağlık sistemindeki sürekliliğin sağlanması, sağlık hizmetinin kalitesinin daha yukarıda tutulabilmesi için denetimlere devam ettiklerini belirten Güner, denetimlerde amaçlarının sadece ceza kesmek değil, hastaların doğru, kaliteli ve şifaya ulaşan noktada sağlık hizmeti alabilmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Güner, İstanbul özelinde farklı denetim uygulaması yaptıklarını anlatarak, "Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun İl Sağlık Müdürü olduğu zamandan itibaren başlayan bir 'çift kör denetim' sistematiğimiz var. Bu sistemle, mevcut sağlık tesisi, sağlık hizmeti sunucusu denetlenirken, hem denetleyen hem de denetlenen, denetimin ne zaman olacağından, kimin tarafından yapılacağından bihaber. Biz bu şifrelenmiş mesajlarla beraber denetçilerimizi yolluyoruz." diye konuştu.

"Her türlü şikayeti göz önünde bulunduruyoruz"

Denetimleri sadece rutin değil olağan dışı da yaptıklarını bildiren Güner, şunları kaydetti:

"2024 yılında İstanbul'da 17 binden fazla denetim yaptık. Bunların 3 bin 400'ü olağan dışı denetimler. 2024'te yaklaşık 80 milyon liradan fazla ceza kestik. 2025 yılında da 2024'te olduğu gibi denetimlerimize hızlı bir şekilde devam ettik. İstanbul'da 2025'te özel sağlık tesislerine 8 bin 800'den fazla denetim yaparak, 112 milyon liradan fazla ceza kesmiş durumdayız. Denetimlerde faaliyet durdurma, adli süreçlerin başlatılması olsun, kamu özel ayrımı olmaksızın, hastane, tıp merkezi, diş hekimliği, poliklinik ayrımı olmaksızın denetimlerimizi devam ettiriyoruz."

Güner, üst düzey ve kaliteli sağlık hizmetinin devamlılığı için denetimleri sürdüreceklerini vurguladı.

Vatandaşların kendilerine farklı yöntemlerle ulaşabileceğini belirten Güner, "Vatandaşlar CİMER başvurusu ya da dilekçelerini, bizzat İl Sağlık Müdürlüğüne veya 39 ilçemizde olan ilçe sağlık müdürlüklerimiz üzerinden bize ulaştırabilir. Ayrıca telefondan, sosyal medyadan, hangi noktadan gelirse gelsin biz her türlü şikayeti, her türlü ihbarı göz önünde bulundurarak buna çok sert tepki verip, takiplerini yapıyoruz." dedi.

ETİKETLER
İstanbul Denetim Hastane Sağlık Bakanlığı
Sıradaki Haber
Aile hekimliğinde hizmet takip süresi 1 yıla çıkarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:20
Akademi Giriş Sınavı ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi pazar günü yapılacak
14:05
Bakan Şimşek: İkinci çeyrekte sanayide güçlü bir yıllık büyüme bekliyoruz
14:12
İletişim Başkanlığı'ndan devir teslim töreni gerçekleşti
13:36
Kuzey Kore'den kaçan kişi, ülkenin lideri Kim'e dava açıyor
13:32
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları duyurusu yayımlandı
13:30
Bakan Ersoy, Ayasofya'nın ibadete açılışının 5'inci yılını kutladı
Ilgaz Dağı'nın zirvesinde açan çiçeklerle bahar yeni yaşanıyor
Ilgaz Dağı'nın zirvesinde açan çiçeklerle bahar yeni yaşanıyor
FOTO FOKUS
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
Darbeci hainler 15 Temmuz'da TRT'yi karartamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ