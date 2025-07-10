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Ekonomi
AA 10.07.2025 00:43

5 immünoterapi ilacı geri ödeme listesine alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'deki düzenlemelerle 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine dahil ettiklerini duyurdu.

5 immünoterapi ilacı geri ödeme listesine alındı

Bakan Işıkhan, Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz Kabine toplantımızın ardından kanserle mücadele eden vatandaşlarımız için müjdesini verdiği düzenleme bu gece Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle, SUT ile kanser tedavisi gören vatandaşlarımız için önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. 25 farklı kanser tedavisinde kullanılan 5 immünoterapi ilacını, Sosyal Güvenlik Kurumumuzun geri ödeme listesine dahil ettik. Ayrıca, 2 yaş ve üzeri kistik fibrozis hastalarına erken evrede etkili tedavi imkanı sunan ve yaşam kalitesini artıran ilacı da geri ödeme listesine ekledik."

Hayata geçirdikleri düzenlemelerle hastaların dünya standartlarında ve etkinliği kanıtlanmış tedavilere erişimini güvence altına aldıklarını belirten Işıkhan, "Bu önemli adım ve göstermiş oldukları vizyon için Cumhurbaşkanı'mıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Süreç boyunca hassasiyetleri ve destekleri için Sağlık Bakanı'mız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı'mız Mehmet Şimşek'e gönülden teşekkür ediyorum. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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İlaç Kanser Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete SGK Vedat Işıkhan
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