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Ekonomi
AA 09.07.2025 18:47

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazanarak 10,167,26 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 169,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 104,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,56, holding endeksi yüzde 1,56 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,5 ile sigorta, tek kaybettiren ise yüzde 2,13 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, yatırımcılar ABD’nin tarife adımlarına ilişkin haber akışını yakından takip ederken, BIST 100 endeksi günü Avrupa borsalarındaki yükselişe paralel olarak alış ağırlıklı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra sanayi üretimi verilerini, yurt dışında ise Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile birlikte ABD'deki işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç, 10.100 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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