Açık 27ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 10.07.2025 06:36

Kemoterapiye bağlı saç dökülmesini önleyebilecek 'çığır açan' tedavi yöntemi geliştirildi

Bilim insanları, kemoterapi gören kanser hastalarında saç dökülmesini önlemeye yönelik “çifte koruma sağlayan güçlü bir yöntem” geliştirdiklerini açıkladı. Sheffield Hallam Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, saç köklerini koruma konusunda çığır açıcı bir buluş olarak nitelendiriliyor.

Kemoterapiye bağlı saç dökülmesini önleyebilecek 'çığır açan' tedavi yöntemi geliştirildi

Yeni yöntem, halihazırda kullanılan “soğutucu başlık” tekniğini, kırmızı üzüm benzeri kaynaklarda bulunan güçlü antioksidanlarla zenginleştirilmiş yeni bir losyonla birleştiriyor.

Bu iki uygulama birlikte kullanıldığında, saç kökleri üzerindeki kemoterapi toksisitesine karşı çok daha etkili bir koruma sağlıyor.

Soğutmanın ideal sıcaklığı belirlendi

Çalışmada, saç derisinin 18°C’ye kadar soğutulmasının saç köklerindeki hasarı engellediği tespit edildi. 26°C’ye kadar yapılan soğutmanın ise yeterli koruma sağlamadığı belirtildi.

Soğutma işlemi, saç derisine giden kan akışını azaltarak, kemoterapi ilaçlarının saç köklerine ulaşmasını sınırlandırıyor.

Laboratuvar ortamında saç kökleri korundu

Araştırmacılar, saç derisinden alınan folikülleri laboratuvar ortamında çoğaltarak kemoterapi etkilerini inceledi. Sheffield Hallam Üniversitesi'nden Hücre Biyolojisi Doçenti Dr. Nik Georgopoulos, “Soğutma, saç üretiminden sorumlu olan hızlı bölünen hücreleri yalnızca korumuyor, aynı zamanda tamamen hayatta tutabiliyor. Ancak bunun için ideal sıcaklığın kullanılması gerekiyor” dedi.

Antioksidan destekli losyon “çifte koruma” sağlıyor

Çalışmada ayrıca, soğutma işlemine ek olarak uygulanan topikal antioksidan losyonun, soğutmanın koruyucu etkisini önemli ölçüde artırdığı saptandı. Losyonun içeriğinde kırmızı üzüm ve yer fıstığında bulunan resveratrol ile bir besin takviyesi olan N-Asetilsistein yer alıyor.

Dr. Georgopoulos, bazı hastalarda soğutma yönteminin yetersiz kalabileceğini belirterek, “Bazı başlar – ben onlara inatçı başlar diyorum – yeterince soğumuyor. Bu durumlarda topikal ürünle yapılan destek, koruma kapasitesini dönüştürüyor” dedi.

Soğutma tek başına da güçlü bir koruma sağlıyor

Ancak Georgopoulos’a göre, antioksidan losyon tek başına yeterince güçlü değil. Soğutma yöntemi ise aynı anda birden fazla koruyucu etki yaratıyor: “Soğukta kan damarları daralıyor, saç derisine daha az kan – dolayısıyla daha az ilaç – gidiyor. Ayrıca hücrelerin bölünmesi yavaşlıyor. Bu da hem fiziksel hem biyokimyasal düzeyde koruma sağlıyor.”

Klinik denemeler yolda

Georgopoulos, 10 yılı aşkın süredir Huddersfield merkezli Paxman Scalp Cooling firmasıyla birlikte çalışıyor. Paxman, kemoterapi öncesi, sırasında ve sonrası kullanılan özel tasarım bir soğutma başlığı üretiyor. Bu başlık sayesinde soğutma işlemi ilaç verilmeden 30 dakika önce başlıyor ve tedavi sonrasında 90 dakikaya kadar sürüyor.

Araştırmacılar şimdi, geliştirdikleri bu yeni yöntemin Paxman cihazı kullanan hastalarda denenmesini hedefliyor. Kullanılacak antioksidan içeriğin son halinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Dr. Georgopoulos, “Devam eden çalışmalarımız sayesinde, topikal ürünün sadece saç dökülmesini önlemede değil, kemoterapi sonrası saçın yeniden çıkma sürecini hızlandırmada da etkili olacağını umuyoruz” dedi.

ETİKETLER
Kanser Araştırma Bilimsel Araştırma
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze'ye sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda 48 Filistinli hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:58
CHP'li Şile Belediyesine yolsuzluk operasyonu
07:34
Nvidia, Apple ve Microsoft’u geride bırakarak 4 trilyon dolarlık değere ulaşan ilk halka açık şirket oldu
07:32
ABD, milyonlarca sinek üretip uçaklardan bırakacak
07:30
Bir kuvözde dört bebek: Gazze'de yakıt krizi kritik eşiği geçti
06:56
Instagram ve WhatsApp, kullanıcıları ile konuşmaya başlayacak
06:44
Mars'ta binlerce kilometrelik eski nehir izleri keşfedildi
Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki sınır kapısı yangın nedeniyle yeniden geçişlere kapatıldı
Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki sınır kapısı yangın nedeniyle yeniden geçişlere kapatıldı
FOTO FOKUS
Motosikletleriyle tüneli kapatan 13 sürücüye para cezası
Motosikletleriyle tüneli kapatan 13 sürücüye para cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ