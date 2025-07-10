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Dünya
AA 10.07.2025 00:52

ABD, Ukrayna’ya bazı silahların sevkiyatına yeniden başladı

ABD’li yetkililer, Washington’un Ukrayna’ya bazı silahların sevkiyatına yeniden başladığını bildirdi.

ABD, Ukrayna’ya bazı silahların sevkiyatına yeniden başladı

İsimlerinin gizli kalması kaydıyla Associated Press’e (AP) konuşan yetkililer, sevkiyata ilişkin detayları paylaştı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Ukrayna’ya yönelik bazı teslimatların durdurulması talimatını vermesinden yaklaşık bir hafta sonra silah sevkiyatının yeniden başladığını belirten yetkililer, gönderilen askeri malzemeler arasında 155 milimetrelik mühimmatlar ile Güdümlü Çoklu Fırlatma Roket Sistemi'nin (GMLRS) de bulunduğunu aktardı.

Silah sevkiyatının tam olarak ne zaman başladığı ise henüz bilinmiyor.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Savunma Bakanlığının Ukrayna’ya yönelik bazı silah sevkiyatlarını durdurma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Pentagon’un askeri dış yardımlarla ilgili bir inceleme yürüttüğünü söylemişti.

Bu kapsamda Kelly, eski Başkan Joe Biden döneminde Ukrayna’ya gönderilmesi planlanan bazı askeri mühimmat sevkiyatının, "ABD’nin çıkarlarını önceliklendirmek" amacıyla durdurulduğunu kaydetmişti.

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