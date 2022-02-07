İnternetten yapılan kozmetik alışverişi arttı. Ancak içeriği bilinmeden alınan bu ürünler sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Uzmanlar, evde estetik kaygısıyla uygulama yapılmaması konusunda da uyarıyor.

Türk Dermatoloji Derneği'ne göre, dolgu ve kimyasal peeling işlemleri evde yapılmamalı.

"Hekimler tarafından yapılması gereken uygulamaları amatörce evde denemeyin"

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pelin Kartal şu uyarılarda bulundu:

"Dolgu maddelerini yakından tanımak, klinik deneyim sahibi olmak ve dolguların uygulanma sınırlarını bilmek son derece önemliyken amatörce yapılan uygulamalar sağlık sorunlarına neden oluyor. Uzman hekimler tarafından yapılması gereken uygulamaları amatörce evde denemeyin."

"İnternette satılan bazı ürünler sağlığı bozuyor"

İnternette ucuza satılan cilt beyazlatma ürünleri de oldukça tehlikeli. Kremlerin içinde bulunan cıva gibi kimyasal maddeler vitiligo ve kanser gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Uzmanlar bu ürünlerin kullanılmaması konusunda da uyarıyor.

Uzmanlar, bitkisel yağ karışımlarının ve siğil ilaçlarının da doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerektiğini söylüyor.