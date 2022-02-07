Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa'daki kan bağışının hiç olmadığı kadar düştüğünü belirterek, stokların iyice azalması nedeniyle herkesi "acil kan bağışı"nda bulunmaya çağırdı.

Fransa Kan Bankası (EFS) resmi sitesinde kan bağışı çağrısını flaş olarak geçti.

Çağrıda kan vermek için sağlık veya aşı ruhsatının zorunlu tutulmadığı kaydedildi.

Daha önce de belirli aralıklarla kan bağışı çağrısı yapılan Fransa’da, COVID-19 krizi nedeniyle kan stoklarının bitme seviyesine geldiği ifade ediliyor.