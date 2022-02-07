Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da "acil kan bağışı" çağrısı
[Fotoğraf: Reuters ]
Fransa'da kan stoklarındaki düşüş nedeniyle "acil kan bağışı" çağrısı yapıldı.
Sağlık Bakanı Olivier Veran, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Fransa'daki kan bağışının hiç olmadığı kadar düştüğünü belirterek, stokların iyice azalması nedeniyle herkesi "acil kan bağışı"nda bulunmaya çağırdı.
Fransa Kan Bankası (EFS) resmi sitesinde kan bağışı çağrısını flaş olarak geçti.
Çağrıda kan vermek için sağlık veya aşı ruhsatının zorunlu tutulmadığı kaydedildi.
Daha önce de belirli aralıklarla kan bağışı çağrısı yapılan Fransa’da, COVID-19 krizi nedeniyle kan stoklarının bitme seviyesine geldiği ifade ediliyor.
Etiketler: Fransa Kan Bağışı
Son Haberler
- 20:59
- 20:42
- 20:57
- 20:47
- 20:34
Sıradaki Haber
İngiltere Polonya'ya 350 asker gönderecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz