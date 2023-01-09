7 yaşındaki Elif Kolbaşı'na 4 yıl önce kalıtsal anemi yani kemik iliği yetmezliği teşhisi konuldu.

Hayat dolu küçük kız iyileşmek için yıllardır uygun iliğin bulunmasını bekliyor. Her geçen gün ailesinin tedirginliği artıyor.

Elif gibi yüzlerce kişi bekleme listelerinde....

Bir tüp kan bağışlamak onların yaşama şansını artırıyor

Yaşamak için tek umutları yapılacak bağışlar. İlik bağışlamak ise oldukça kolay bir işlem.

Kızılay'a verilecek bir tüp kan sayesinde bağışçı sisteme dahil ediliyor.

Uygun eşleşme sağlandığında Sağlık Bakanlığı Türkkök koordinasyonunda süreç başlıyor.

Aşılama yapıldıktan sonra bağışçının kanından kök hücre alınıyor

Donör olmak için şehir dışına gideceklerin yol ve konaklama masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

İlik bağışı istisnalar dışında sadece aşılama ve kan verme şeklinde yapılıyor.

Bağışçı önce muayeneden geçiriliyor.

İşlem kısa sürüyor

Aşılama sonrası bir veya iki günde kök hücre toplanıyor. Toplama işlemi 3 ila 5 saat arasında sürüyor. Bağışçıdan alınan kan cihazdan geçirilerek kök hücreler ayrıştırılıyor daha sonra kalan kan tekrar bağışçıya veriliyor.

Kısa süren işlemin ardından toplanan kök hücreler bekleyen hastaya nakledilerek bir hayat kurtarılıyor.

Haber: Çağla Gül Tuncer

Kamera: Veysel Dişbudak